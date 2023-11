Salario minimo: Bonelli, ‘proposta Governo cancella battaglia senza mai nominarlo’

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Questo Governo continua a sfasciare l’Italia, seguendo i capricci della Lega, dopo l’autonomia differenziata che vuole dividere l’Italia in due, il Nord dal Sud, e la riforma che vuole demolire la Costituzione, è pronta a dare un’altra picconata all’unitá del nostro Paese”. Cosí il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

“Infatti oggi ha presentato la sua delega sulla ‘equa distribuzione’ che di equo non ha nulla, anche perché non cita mai le parole ‘salario’ o ‘paga oraria’ ma parla di ‘necessità correlate all’incremento del costo della vita e alle differenze dei costi su base territoriale’. Tradotto, questo significa che chi al sud ha uno stipendio basso lo avrá ancor piú basso. Sarebbe invece auspicabile tassare le rendite finanziarie di chi da questa crisi ha guadagnato milioni di euro, per aumentare gli stipendi. Questa delega è profondamente discriminatoria nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici del sud e vuole lasciare intatti i salari dei tre milioni e mezzo di lavoratori poveri che guadagnano meno di 9 euro l’ora.”