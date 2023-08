Salario minimo: Bonetti (Iv), ‘tavolo a Chigi ha aperto prospettiva confronto’

Agosto 13, 2023

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Il tavolo riunito a Palazzo Chigi ha aperto una prospettiva di confronto per trovare una sintesi tra varie soluzioni proposte sul salario minimo. Un ragionamento serio sul salario minimo permette di attuare l’intera riforma del Jobs Act, che prevedeva tra le altre cose anche l’introduzione in via sperimentale di un salario minimo legale. Non come unico strumento. È fondamentale mettere sul tavolo anche la contrattazione di secondo livello, la partecipazione dei lavoratori agli utili, il sostegno alle imprese e il taglio del cuneo fiscale. Bene quindi che si facciano gli approfondimenti necessari cercando un dialogo che coinvolga anche le parti sociali”. Lo scrive su Twitter Elena Bonetti, deputata di Italia viva, riproponendo la sua intervista al Sole 24 ore in cui afferma, tra le altre cose, che è stato un errore non presentarsi all’incontro tra il governo e le opposizioni sul salario minimo.