Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Non sorprende il parere negativo del Cnel sul salario minimo. Noi di Iv avevamo posto un problema anche di metodo: le leggi si fanno in parlamento, non al Cnel”. Lo scrive su X Enrico Borghi, capogruppo di Azione-Italia Viva al Senato. “Ci si confronta nelle commissioni, non nella sala verde di palazzo Chigi. Complimenti al campo largo per l’arguzia”, conclude.