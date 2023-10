Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Il documento sul salario minimo spacca il CNEL come mai avvenuto prima. È inaccettabile che il Governo pensi di usarlo per rinviare ancora un’emergenza che non vuole vedere: milioni di persone che pur lavorando sono povere e faticano a vivere dignitosamente”. Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.