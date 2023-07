Salario minimo: Calenda, ‘aprire confronto senza liquidazioni semplicistiche’

Luglio 1, 2023

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Massimo rispetto per la ministra, tutti gli altri Paesi del G7 e la maggioranza di quelli Ocse la pensano diversamente da lei. Ma si sa, noi siamo sempre molto più bravi di tutti gli altri. Mi concentrerei piuttosto sul merito del provvedimento che non colpisce in alcun modo la contrattazione nazionale, anzi. E aprirei un confronto di sostanza invece di liquidare la questione in modo semplicistico”. Così su Twitter Carlo Calenda, commentando le parole del ministro del Lavoro Elvira Calderone, che ha affermato che non si può raggiungere il salario minimo attraverso un provvedimento di legge.