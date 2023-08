Salario minimo: Calenda, ‘in Germania salgano, sostenere il contrario è totalmente falso’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Mentre noi ci perdiamo in chiacchiere e polemiche da bar, in Germania, per la prima volta dopo due anni, i salari reali tornano a salire. E questo anche grazie all’aumento del salario minimo per legge. Sostenere che l’introduzione del salario minimo faccia diminuire gli altri redditi, come dice chi è contrario a questa norma di civiltà, è quindi totalmente falso. Gli italiani non possono più aspettare: chiudiamo al più presto un pacchetto di norme che tuteli i lavoratori dallo sfruttamento e dalla povertà”. Così Carlo Calenda, leader di Azione.