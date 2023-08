Agosto 20, 2023

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Agli attacchi personali di Renzi nella sua intervista non risponderò. Per fortuna questa storia è alle spalle di Azione. Ma dire che il salario minimo comporta un aumento delle tasse è una menzogna. Ed è una brutta menzogna, sulla pelle di lavoratori poveri, da parte di qualcuno che lo proponeva in campagna elettorale, nel 2018, a dieci euro, per prendere voti”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.