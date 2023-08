Salario minimo: Calenda, ‘prima per Renzi era indispensabile, ora chi lo propone è populista’

Agosto 24, 2023

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Oggi sui suoi social Matteo Renzi spiega perché chi propone il salario minimo legale a 9 euro fa del populismo. In questo video invece Matteo Renzi spiega perché il salario minimo legale è indispensabile tra i 9 e i 10 euro. Si cambia idea nella vita. Ma quando lo si fa si spiega il perché e si evita di tacciare gli altri di populismo. Anche perché l’essenza del populismo è proporre cose in campagna elettorale per prendere voti, che si abbandonano subito dopo”. Lo scrive su X (ex Twitter) Carlo Calenda, leader di Azione, riproponendo un video in cui Matteo Renzi diceva di essere favorevole al salario minimo.