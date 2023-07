Salario minimo: Calenda si appella a Meloni, ‘lavoriamo insieme per una soluzione’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug (Adnkronos) – “Vorrei fare un appello personale a Giorgia Meloni. In questi mesi abbiamo sempre portato avanti un’opposizione responsabile. Abbiamo sostenuto i provvedimenti del Governo che ritenevamo giusti. Non abbiamo mai gridato al fascismo. Siamo stati, in poche parole, seri e non ideologici”. Lo scrive Carlo Calenda su Twitter.

“Vorrei chiedere alla Presidente lo stesso atteggiamento sul salario minimo. Fermi l’emendamento soppressivo della proposta fatta dalle opposizioni e apra un tavolo di confronto. La povertà lavorativa è una piaga di questo paese. Con l’inflazione questa piaga si è diffusa. Lavoriamo tutti insieme per trovare una soluzione”, conclude il leader di Azione.