Salario minimo: Catalfo (M5s), ‘preoccupati se proposte Lega fossero quelle del governo’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Sul salario minimo la maggioranza ha poche idee, ma confuse e, in taluni casi, controproducenti. La presidente Meloni continua a ripetere che fissare per legge una soglia minima inderogabile provocherebbe una caduta verso il basso delle retribuzioni, quando nella nostra pdl, che appare evidente non abbia minimamente visionato e che ci auguriamo legga in vista dell’incontro di domani a Palazzo Chigi, è scritto esattamente l’opposto”. Così su Facebook l’ex ministra del Lavoro e coordinatrice del Comitato per le politiche del lavoro del Movimento 5 stelle, Nunzia Catalfo.

“Nelle ultime ore – aggiunge Catalfo – è stato il sottosegretario al Lavoro Durigon, in un’intervista, a lanciare una serie di proposte. Non sappiamo se siano quelle della Lega o condivise dentro maggioranza e governo: in quest’ultimo caso, saremmo seriamente preoccupati per la direzione che si vuole intraprendere”.

“Per quel che riguarda i cosiddetti contratti ‘pirata’, in particolare, pare che l’intento non sia quello di contrastarli ma al contrario di legittimarli, addirittura con non meglio precisati ‘meccanismi premiali’. Come noto, questi accordi, firmati da sigle di comodo, comportano per le lavoratrici e i lavoratori una perdita sia sul piano retributivo sia su quello dei diritti. Questa logica che si vuole abbracciare, dai nitidi tratti elettoralistici, non risolverebbe ed anzi amplificherebbe i problemi di milioni di persone che oggi percepiscono salari da fame”, spiega l’esponente pentastellata che conclude dicendo che “domani al tavolo faremo presente al governo tutto ciò. Auspichiamo che dall’altra parte ci sia una reale volontà di ascolto e confronto, e che il tutto non si trasformi in una sterile passerella mediatica”.