Salario minimo: Cattaneo (Fi), ‘no a posizioni precostituite, impegno per servizio a lavoratori’

Agosto 11, 2023

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “La proposta di Forza Italia non è mettere un salario minimo, ma è far affermare quei lavoratori che lavorano ad esempio nel turismo o negli stabilimenti balneari, al contratto collettivo più vicino di categoria per dare non solo un salario minimo adeguato ma anche un sistema di welfare aziendale che dia loro maternità, paternità, malattia. Oggi si parlerà di questo a Palazzo Chigi e io auspico che se ne possa parlare senza posizioni precostituite ma cercando tutti insieme di dare davvero un servizio ai lavoratori italiani”. Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei Dipartimenti del partito azzurro, intervenendo a L’aria che tira Estate su La7.