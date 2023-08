Salario minimo: Centinaio (Lega), ‘raccolta firme non aiuta lavoratori’

Agosto 13, 2023

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Raccogliere firme serve a farsi notare, non a migliorare i salari dei lavoratori. Se le opposizioni pensavano di uscire con una soluzione in tasca già dopo il primo incontro con il governo, o sono in malafede o non sanno come funziona la politica. Noi siamo perplessi sulla loro proposta di salario minimo, ma non abbiamo i paraocchi e siamo pronti a dialogare con partiti e parti sociali”. Lo afferma il vicepresidente di Palazzo Madama e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.

“In Italia ci sono già tante tipologie di contratto e possiamo confrontarci a partire da quelle, per dare più tutele e garanzie a chi ne ha poche o nessuna. Secondo noi, la strada principale per aumentare i salari resta la riduzione dell’Irpef, così da avvicinare il lordo pagato dalle aziende e il netto che finisce in tasca ai lavoratori”, conclude Centinaio.