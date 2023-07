Salario minimo: Conte a Meloni, ‘slogan? E’ cosa seria, basta prese in giro’ (2)**

Luglio 25, 2023

(Adnkronos) – “Eh no, presidente Meloni. Il salario minimo legale non è uno slogan. Gli slogan sono altri e glieli mostro”, prosegue Conte in video in cui vengono mostrati frammenti di vecchi comizi di Meloni. “Il blocco navale è uno slogan. Da quando siete a Palazzo Chigi, in 9 mesi di governo, gli sbarchi sono più che raddoppiati”. E ancora: “1000 euro con un click a qualunque italiano che ne faccia richiesta: questo è uno slogan, mentre ora offrite 380 euro una volta soltanto e solo a famiglie con tre componenti, con tantissimi paletti”.

Il leader M5S ricorda anche la campagna sulle accise: “Un altro slogan, mentre la realtà è che a inizio anno avete tagliato gli aiuti contro il caro carburante con la conseguenza che la benzina continua a sfiorare i 2 euro al litro”. Infine “lo slogan degli slogan: ‘Siamo pronti’. In realtà avete preso in giro gli elettori, siete impreparati su tutto: sul Pnrr siete in ritardo pazzesco e state mandando in malora il piano di ripresa che serve per scuole, asili e ospedali”.

“Il salario minimo non è uno slogan ma una misura necessaria per quasi 4 milioni di lavoratori che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera e portano a casa 3-4 euro lordi l’ora. Dobbiamo restituire loro dignità e dobbiamo farlo subito. Non dobbiamo prenderli in giro. Salario minimo subito”.