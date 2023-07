Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni oggi ha dichiarato che il salario minimo ‘funziona molto bene come slogan’. Noi ricordiamo i suoi di slogan. Il salario minimo legale è una cosa seria, riguarda quasi 4 milioni di lavoratori. Basta rinvii e prese in giro. Salario minimo subito!”. Così Giuseppe Conte in un video sui social.