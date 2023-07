Salario minimo: Conte a Rizzetto, ‘era a favore nel 2014, se ok spero brindi con me’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Il presidente Rizzetto mi ha raffigurato con una foto intanto a brindare: io potrò brindare quando approveremo questa legge e spero possa brindare anche Rizzetto visto che nel 2014 sottoscrisse la proposta Pesco sul salario minimo”. Così Giuseppe Conte in commissione Lavoro alla Camera.

Ribatte Rizzetto: “Quel mio post era per sottolineare che lei si è visto molto poco in questa commissione per illustrare la sua proposta di salario minimo e anche oggi ha parlato di tutto – della social card, delle dichiarazioni dei ministri – ma non ci ha fatto capire nulla della sua proposta”.