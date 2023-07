Salario minimo: Conte, ‘da premier non avevamo numeri per approvare pdl sul tema’/Rpt

Luglio 27, 2023

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Per approvare una legge come quella sul salario minimo quando si è al governo si devono avere i numeri. Noi abbiamo approvato il reddito di cittadinanza che poi è stato smantellato, il Superbonus uguale, il decreto dignità la stessa cosa facendo la festa ai lavoratori il primo maggio con il decreto ‘precariato’. Nel Conte 1 e nel Conte 2 non abbiamo avuto la maggioranza necessaria, abbiamo sempre avuto pdl in questo senso, solo che solo adesso c’è stata la convergenza delle altre forze di opposizione”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, parlando con i giornalisti nella sede del partito in merito alla proposta sul salario minimo che lo vede come primo firmatario e di cui oggi si è discusso alla Camera dei deputati.