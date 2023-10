Salario minimo: Conte, ‘oggi alla Camera si è scritta una pagina triste’

Ottobre 18, 2023

Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – “Qualche settimana fa ho letto la storia di un annuncio per un barista con esperienza full-time a 3,8 euro l’ora. La buona politica prende quell’annuncio e lo straccia, approvando il salario minimo legale. Specie con il carovita attuale, con i mutui alle stelle. La cattiva politica abbandona invece i giovani allo sfruttamento, dopo un’estate spesa a ripristinare in Senato i vitalizi per i politici. Oggi si è scritta una pagina triste in Aula alla Camera. Invece di votare il salario minimo, la maggioranza Meloni rispedisce la nostra proposta in Commissione per affondarla”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte su Facebook.

“Non hanno neppure il coraggio di metterci la faccia. Giorgia Meloni si nasconde e volta le spalle a 3,6 milioni di lavoratori sottopagati dopo avere cercato la sponda del Cnel di Brunetta. Che vigliaccheria! Ma noi non gli daremo tregua. Continueremo questa battaglia nel Paese. A firmare la nostra proposta sono persone di sinistra, centro, destra. Anche i più disillusi dalla politica. Perché se in Italia gli stipendi sono bassi, conta poco se il portafogli sta a destra o sinistra, se poi è vuoto dopo una giornata di sacrifici e di lavoro”, conclude.