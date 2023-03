Salario minimo: Conte, ‘stop attese, da Schlein a Calenda avanti insieme’**

Marzo 2, 2023

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo presentato una proposta di legge sul salario minimo legale a 9 euro lordi l’ora, chiedendone la calendarizzazione. Cosa significa concretamente? Che con l’approvazione di questa legge non ci saranno più lavoratori che prenderanno meno di 9 euro, buste paga di 3-4 euro l’ora, non più contratti pirata ma una contrattazione collettiva sana. E ancora: quando ci sarà l’aumento, questo aumento sarà detassato, questo si traduce in buste paga più consistenti per lavoratori e meno tasse per gli imprenditori. Bisogna approvare quanto prima questa legge, nel rispetto dell’art. 36 della Costituzione. Quindi confidiamo in tutte le forze politiche, a partire dell’opposizione: la neo segretaria del Pd Elly Schlein ha detto che è una priorità, Calenda ha aperto, ora ci rivolgiamo anche alle forze di maggioranza”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in un video postato sui suoi canali social.

“A Meloni, Berlusconi, Salvini dico: convenite con noi che è un emergenza nazionale? Non dobbiamo farne una questione di battaglia politica partitica, di orticello, ma fare in modo di dare attuazione a un principio costituzionale”, dice Conte ricordando che “peggio di noi c’è solo la Romania”. Dunque “non possiamo più attendere. E ora di passare dalle parole ai fatti”, recita il tweet che accompagna il video.