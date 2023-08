Salario minimo: De Corato (Fdi), ‘raccolta firme a Milano proposta demagogica Pd’

Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Apprendo che il Pd ha intenzione di avviare, da domani, una raccolta firme in tutta la Lombardia per il salario minimo. Che si tratti di una palese proposta demagogica volta a sfruttare la disperazione dei meno abbienti è provato dal fatto che, in dieci anni di governo, il Pd non ha mai fatto approvare una misura del genere. Nemmeno quando al governo c’era un esperto di economia come Mario Draghi il salario minimo ha trovato riscontro mentre il Pd lo considera la panacea di tutti i mali. A nostro avviso, così come sostenuto dalla premier Meloni, e dal nostro capogruppo Foti il modo razionale ed efficace per contrastare il carovita è la riduzione dell’onore fiscale per le aziende come ad esempio la detassazione degli straordinari e delle tredicesime”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano.