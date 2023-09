Salario minimo: De Cristofaro (Avs), ‘Mattarella richiama industriali su loro responsabilità’

Settembre 15, 2023

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Non sono solito tirare in ballo il presidente della Repubblica, ma le sue parole di oggi sugli stipendi troppo bassi sono importanti. Ancor di più perché pronunciate di fronte all’assemblea di Confindustria, richiamando di fatto i datori di lavoro alle loro responsabilità, visto che l’Italia è l’unico Paese in Europa in cui le retribuzioni sono andate indietro negli ultimi 30 anni”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

“Credo che le parole di Mattarella – prosegue l’esponente dei rossoverdi – dovrebbero ascoltarle per bene anche Meloni e il suo governo, che continuano a respingere l’idea del salario minimo e più in generale a non considerare prioritaria la distribuzione della ricchezza”. “La Costituzione non prevede il capitalismo di rapina e la concentrazione della ricchezza, ha ricordato giustamente il presidente Mattarella, ma la redistribuzione e l’equità. Un modello che ha reso grande l’Italia negli anni passati, conclude De Cristofaro.