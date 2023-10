Salario minimo: domani in aula Camera, se rinvio opposizioni pronte a battaglia**

Ottobre 17, 2023

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – Il salario minimo approderà in aula domani. Oggi il calendario della seduta della Camera consente solo l’esposizione dei pareri della commissione Bilancio. Le opposizioni intanto si preparano a dare battaglia se dovesse essere confermata la richiesta di rinvio di in commissione Lavoro, da parte della maggioranza, per approfondire il documento elaborato dal Cnel sul salario minimo e sul quale gli esperti del Comitato si sono divisi. “Al momento non c’è conferma della richiesta di rinvio ma siamo convinti che questa è l’intenzione della maggioranza”, si dice in ambienti parlamentari Pd.