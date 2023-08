Salario minimo: Fidanza (Fdi-Ecr), ‘per confronto governo-opposizioni no a posizioni ideologiche’

Agosto 11, 2023

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Oggi si apre il confronto tra governo e opposizioni sul salario minimo. Ci auguriamo sia improntato al pragmatismo e non a posizioni ideologiche, peraltro molto distanti da quanto realizzato da Pd e M5S quando erano insieme al governo”. Così su Facebook il capodelegazione di Fratelli d’Italia- Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, che prosegue: “Per risolvere il problema del lavoro sottopagato serve un nuovo patto sociale. Rinnovo dei contratti di settore scaduti da troppo tempo, detassazione del lavoro extra, potenziamento della contrattazione di secondo livello, aziendale e territoriale”.

“Non solo, questo dibattito ci offre la grande occasione di rilanciare la storica proposta della partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione delle imprese. Un’idea cara alla destra italiana, al mondo cattolico, a sindacati come Cisl e Ugl e a tante personalità indipendenti. Capitale e lavoro non devono essere nemici ma collaborare per la crescita dell’Italia. La sinistra ha fallito, ora tocca a noi”, conclude Fidanza.