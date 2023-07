Salario minimo: Foti, ‘stipendi si alzano abbassando le tasse’

Luglio 1, 2023

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Come detto e ribadito più volte da questo Governo, una legge sul salario minimo non risolverebbe il problema di quanto percepisce il lavoratore. Farne bandiera di battaglia politica ancora meno: occorre stare dalla parte dei lavoratori non a chiacchiere, ma con i fatti. I salari in Italia sono bassi perché è la tassazione ad essere alta. Se vogliamo alzare gli stipendi, dobbiamo abbassare le tasse sul lavoro e favorire le assunzioni con agevolazioni contributive. Bene ha detto il ministro Calderone: non serve una legge per il salario minimo: bisogna invece investire sulla contrattazione collettiva di qualità, con percorsi che puntino alla detassazione fiscale e contributiva”. Lo afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.