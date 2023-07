Salario minimo: Fratoianni, ‘agguato da maggioranza senza proposte’**

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Oggi stiamo discutendo non di emendamenti ma di un agguato. Voi non eravate quelli pronti? E poi dopo 4 mesi di audizioni, venite qui e ci spiegate che volete un rinvio perchè non avete ancora una vostra proposta. Ma la risposta non la dovete dare noi ma a milioni di lavoratori che lavorano con contratti regolari ma contemporaneamente si trovano in una condizione di povertà. Perchè ce l’avete tanto con questi lavoratori? Cosa vi hanno fatto?”. Così Nicola Fratoianni in commissione Lavoro alla Camera.

“Dopo Sangiuliano al Premio Strega capisco che sia partita la moda di non leggere, ma vi consiglio di leggerla almeno la nostra proposta. Noi qui vi abbiamo presentato una proposta” perchè i contratti non vadano sotto i 9 euro l’ora, “questo c’è scritto. Ma voi non ci avete risposto e non avete avanzato alcuna proposta. Vi siete presentati con un emendamento soppressivo. Cosa a che fare tutto questo con il confronto, con la democrazia?”.

“Rizzetto ha appena detto che la politica non deve indicare una soglia minima” per i salari, “e chi lo dovrebbe fare? Il punto è se vogliamo fare i conti o meno con la condizione reale del Paese. Questo fa la politica ma voi non avete avanzato alcuna proposta. Ma voi governate il Paese, non state qui per caso. Attivate il confronto: avete un’altra idea, discutiamo. Perchè il soppressivo? Ammazzate questa legge. Ma, state tranquilli, noi continueremo nelle aule parlamentari e nel Paese”.