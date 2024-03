Salario minimo: Fratoianni, ‘come promesso impegno non finisce, destra prende in giro’

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “L’avevamo promesso che non sarebbe finita la battaglia delle opposizioni per introdurre un salario minimo in Italia. Ma adesso vogliamo fare un passo in più. Per rispondere a una destra che ha preso in giro gli italiani e ha cancellato la questione salariale, proponiamo una Legge di iniziativa popolare”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Chiederemo ai cittadini, a ciascuno e ciascuna, di accompagnare le forze politiche in questa battaglia di giustizia. Basterà una firma, perché – conclude il leader di SI – la legge sul salario minimo deve essere patrimonio di tutte e tutti”.