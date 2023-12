Salario minimo: Fratoianni, ‘da destra atto di pirateria politica, ritiro firma’**

Dicembre 5, 2023

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Ritiro anche io la mia firma da questa proposta di legge. Non intendiamo mettere i nostri nomi in questo atto di pirateria politica e istituzionale”. Così Nicola Fratoianni in aula ritirando la firma, come fatto già da Giuseppe Conte, dalla proposta di salario minimo che la maggioranza ha di fatto cancellato con un maxiemendamento che la sostituisce.