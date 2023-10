Salario Minimo: Fratoianni, ‘decisione Cnel non stupisce, noi andiamo avanti’

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. – (Adnkronos) – “Il Cnel ha bocciato il salario minimo: qualcuno si aspettava che Brunetta fosse interessato alla vita di 4 milioni di lavoratori? Nessuna sorpresa, quindi. Come non sorprende che il governo stia provando a utilizzare la clava del parere del Cnel contro la sentenza della Corte di Cassazione. Quello che la presidente Meloni non capisce è che la clava in realtà la stanno usando contro quei 4 milioni di lavoratori che guadagnano troppo poco e per i quali neanche la contrattazione collettiva è sufficiente”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Quello che il governo della destra non capisce – prosegue il leader di SI – è che loro possono raccontare quel che gli pare, ma il Paese conosce bene la realtà del lavoro e sa che a fine mese non si arriva. Sarebbe davvero ora che la smettessero di prendere in giro gli italiani e chiedessero scusa a quei 4 milioni di lavoratori poveri, che per colpa loro lo rimarranno ancora. Noi non ci rassegniamo e continueremo ad insistere, in Parlamento nelle prossime settimane e nelle piazze dove continuiamo a raccogliere firme, come faremo domenica 8 ottobre al ‘firma day’ per una legge di civiltà”.