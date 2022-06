Salario minimo: Fratoianni, ‘perché 9 su 10 a favore? basta vedere buste paga…’

Giugno 9, 2022

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Quasi 9 italiani su 10 sono a favore del salario minimo: un consenso netto e indiscutibile, trasversale nell’elettorato di ogni forza politica. E per capire perchè basta guardare le buste paga di milioni di lavoratori e lavoratrici”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

“Pd e M5S si dicono d’accordo, e anche alcune proposte di legge – prosegue il leader di SI – sono già sul tavolo. È vero, son di parte, ma credo che quella di Sinistra Italiana sia tra tutte la più valida perchè prevede un salario minimo che parta dai contratti collettivi nazionali e che non possa mai scendere sotto i 10€ l’ora, con adeguamenti nel tempo in base all’inflazione”.

“Ho paura però che la maggioranza del governo Draghi non permetterà mai questa norma di civiltà. Perciò mi aspetto come minimo – conclude Fratoianni – che questa diventi una rivendicazione cardine dell’eventuale coalizione di centrosinistra che si presenterà alle prossime elezioni politiche. E chiunque abbia a cuore questa battaglia, dovrebbe dar forza a Sinistra Italiana, perché da sempre abbiamo lavorato coerentemente e senza ambiguità in questa direzione.”