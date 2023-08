Agosto 24, 2023

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Non abbiamo sottoscritto la proposta di legge a firma Conte perché per noi non è l’approccio giusto: non è corretto stabilire in una segreta stanza la soglia minima, per la quale invece bisogna considerare tanti parametri diversi. Quella dell’11 agosto a palazzo Chigi è stata solo un passerella che ha rimandato la palla al Cnel, ma nulla è stato risolto”. Lo afferma a Coffee Break su La7 la deputata di Italia viva Maria Chiara Gadda.