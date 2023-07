Salario minimo: Guerini, ‘governo affronti tema, non lo neghi con motivi fantasiosi’

Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Sul salario minimo governo e maggioranza non si nascondano dietro la mancanza di coperture. La tutela di lavoratori che sono sottoposti a contratti con salari inaccettabili e di fatto sotto ricatto è una priorità che va affrontata”. Così Lorenzo Guerini del Pd.

“Anche in un confronto serio e approfondito con le parti sociali, la loro capacità rappresentativa e la funzione che svolgono all’interno della contrattazione collettiva. Il governo dovrebbe prendere sul serio il contributo delle opposizioni invece di esercitarsi a trovare motivi fantasiosi per affossarlo. La realtà non va negata, governare significa affrontarla”.