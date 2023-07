Salario minimo: Guerra (Pd), ‘Foti butta la palla in tribuna, non fugga al confronto’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Foti butta la palla in tribuna. Ha chiesto l’applicazione erga omnes dei contratti rappresentativi e questo è esattamente quello che c’è nella nostra proposta di legge. Su questo non risponde”. Così la responsabile Lavoro del Partito democratico, Cecilia Guerra.

“Ora contesta l’entrata in vigore del salario minimo posticipata di circa 12 mesi rispetto all’eventuale approvazione della legge. Noi rispettiamo la contrattazione – sottolinea la deputata dem -, per questo le lasciamo il tempo di adeguarsi. Vuole un tempo diverso? Lo proponga. Se poi venisse bocciato l’articolo 7, che secondo Foti è privo di copertura (sul quale ancora non c’è il parere della commissione Bilancio), vorrà dire che il suo contenuto, quello di accompagnare le imprese che devono adeguarsi al salario minimo con un aiuto temporaneo, lo riproporremo nella legge di bilancio. Foti non è d’accordo su questo? Chiediamo solo che la maggioranza non fugga al confronto in Commissione”, conclude.