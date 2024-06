Salario minimo: Guerra (Pd), ‘Meloni disco rotto, agita paure prive di fondamento’

4 Giugno 2024

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Come un disco rotto, da mesi e mesi, la presidente Meloni ripropone come unico argomento contro il salario minimo legale il timore che la sua introduzione penalizzi i lavoratori, schiacciando la contrattazione sui livelli più bassi. Un timore totalmente privo di fondamento”. Così Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria nazionale del Pd.

“Lo sappiamo dai 30 paesi su 38 dell’Ocse che hanno introdotto il salario minimo, senza che si verificasse alcuna ecatombe nella scala delle retribuzioni. Paesi in cui il salario minimo ha invece difeso con efficacia i salari più bassi dall’inflazione e ridotto il gap salariale fra uomini e donne. Ma la Meloni continua anche a fingere di non capire che la nostra proposta è tutelante per tutti i lavoratori, non solo quelli delle fasce più deboli. Richiede sì che nessun contratto possa imporre un minimo tabellare inferiore ai 9 euro lordi, ma impone anche che alle lavoratrici e ai lavoratori di qualsiasi settore sia riconosciuto il trattamento economico complessivo deciso dai contratti collettivi siglati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.

“L’impresa che volesse cercare di schiacciare i suoi lavoratori sul salario minimo, come dice di temere la presidente del consiglio, non potrebbe farlo, perché, anche se firmasse un contratto con sigle sindacali compiacenti o pirata, non potrebbe abbassare i salari rispetto a quelli previsti dai contratti rappresentativi. Su questo la presidente è d’accordo? Non le sembra un buon modo per ‘rafforzare la contrattazione’ come dice spesso di volere fare?”.