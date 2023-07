Salario minimo: Lepore (Pd), ‘Musumeci abituato a commentare piuttosto che fare’

Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Penso che se ognuno in questo Paese facesse bene quello che è chiamato a fare nelle istituzioni già saremmo molto avanti. Mi sorprende e mi lascia perplesso che il ministro della Protezione civile, Musumeci, parli di salario minimo e che si metta a fare politica anche perché da quando è stato nominato parla un po’ di tutto. Si è occupato anche di Emilia Romagna dicendo molte castronerie, forse abituato a una modalità delle istituzioni in cui si commenta più che fare”. Così Matteo Lepore, sindaco di Bologna in quota Partito democratico, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem.