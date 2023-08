Salario minimo: Magi, ‘governo dimostra ancora di non essere pronto’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Governo e maggioranza non sanno cosa pensano del salario minimo e non sanno cosa fare. La sospensiva è diventato l’atto preferito da questo esecutivo. Lo abbiamo visto sul Mes: il governo arriva in ritardo, in extremis, non sa cosa fare e alla fine decide di non decidere. Questa non è una situazione normale. Non ricordo governi che non sappiano cosa pensare. Il salario minimo proposto dalle opposizioni è uno strumento rispettoso del ruolo del sindacato, è una stampella alla contrattazione collettiva di qualità piuttosto che essere in contrasto con essa come ha sostenuto questo esecutivo. Ma voi anche oggi avete dato dimostrazione di non essere pronti e di creare danni al Paese”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo nell’aula di Montecitorio.