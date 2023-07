Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “La maggioranza usa mezzucci per impedire all’opposizione di presentare una proposta di legge unitaria sul salario minimo. Probabilmente la temono, molto più probabilmente non hanno alcuna considerazione della democrazia parlamentare e della democrazia in generale. Tentare di affossare il salario minimo prima che arrivi in aula vuole dire affossare le normali regole del gioco democratico di questo Paese”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.