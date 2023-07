Salario minimo: Magi, ‘maggioranza calpesta democrazia parlamentare’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug (Adnkronos) – “Ogni giorno noi deputati e senatori siamo chiamati a ratificare decreti del governo. Ogni giorno che passa il dibattito parlamentare viene azzerato sempre più. La mossa della maggioranza di vietare che venga messa ai voti la proposta delle opposizioni di salario minimo è il segno di come questa maggioranza stia calpestando le minime regole della democrazia parlamentare”. Lo dice Riccardo Magi, segretario di Più Europa.

“Eppure proprio su una misura di questo tipo sarebbe servito un dibattito e un approfondimento in commissione e in aula perché interessa milioni di lavoratori. Ma è evidente che per i diritti e per le minoranze siano arrivati i tempi bui”, aggiunge Magi.