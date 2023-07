Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Basta perdere tempo: sul salario minimo la maggioranza ha brancolato nell’indecisione e non è ancora chiaro cosa vuole fare. Vedere per credere: prima di dare per buona l’apertura di Meloni alle opposizioni, vogliamo capire cosa accadrà in queste ore”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.