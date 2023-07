Salario minimo: Magi, ‘non è panacea ma primo passo, Governo non faccia melina’

Luglio 2, 2023

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Sbaglia chi vede il salario minimo come la panacea di tutti i mali che affliggono il mondo del lavoro italiano e sbaglia chi lo liquida con una alzata di spalle, o addirittura paventando effetti disastrosi. C’è un tema di salari bassi in Italia e il salario minimo è una prima misura, a cui ne devono seguire molte altre per incentivare soprattutto la produttività. Ma credo che il tema sia innanzitutto politico: di fronte alla richiesta di tutte le opposizioni, il governo non può fare melina facendo finta di nulla. Come Più Europa chiediamo che questo provvedimento venga calendarizzato e discusso quanto prima in Aula”. Lo afferma il segretario del partito, Riccardo Magi.

“Che i ministri del Governo oggi ci informino della loro posizione -aggiunge- ci interessa francamente poco. Quello che vogliamo sapere dai capigruppo di centrodestra è se consentiranno la discussione in Aula rispettando il Parlamento e la democrazia. Se avrà i voti passerà, altrimenti verrà bocciato. Semplice no? Di cosa hanno paura?”.