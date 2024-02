Salario minimo: Magni (Avs), ‘destra contro i lavoratori’

Febbraio 14, 2024

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “La destra è contro i lavoratori. La bocciatura dell’emendamento a mia prima firma, e sottoscritto da Pd, M5s e Azione, sul salario minimo alla Legge di Delegazione Europea, ne è la conferma. Il governo Meloni è più attento a mettere il bavaglio alla stampa che ad aggredire il lavoro povero. Anche questa volta la destra lascia soli oltre 3 milioni di lavoratori poveri che sono pagati molto meno di 9 euro l’ora. La lotta per un salario minimo continua e non si ferma nelle aule del Parlamento, ma prosegue nel Paese per un salario dignitoso e contro il lavoro povero”. Lo afferma il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Tino Magni.