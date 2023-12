Salario minimo: Marattin, ‘da soglia 9 euro lavoro nero e disoccupazione’

Dicembre 6, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Il salario minimo è stata l’ennesima occasione in cui la politica italiana invece di affrontare i problemi con calma e competenza ha preferito scendere nell’arena delle curve ultrà”. Lo ha detto Luigi Marattin, deputato di Italia Viva, nel corso della dichiarazione di voto sulla pdl in materia di salario minimo.

“L’unica differenza della nostra proposta sul salario minimo rispetto a quella in discussione è la soglia fissata a 9 euro l’ora. A un certo punto si è stabilito che sotto quella cifra è sfruttamento. Ma non si è capito bene sulla base di cosa. Il salario minimo non è un sussidio ma un prezzo. E quel prezzo deve essere fissato in accordo con le condizioni di mercato, in relazione al salario mediano. 9 euro l’ora sarebbero il secondo salario minimo del mondo dopo la Colombia”.

“Se si fissa un salario minimo così alto rispetto al salario mediano, si creano lavoro nero e disoccupazione. Per questo abbiamo proposto di far decidere la cifra di una commissione sulla base delle condizioni di mercato. Ma il dibattito è diventato nient’altro che l’ennesima puntata dello scontro tra le curve ultrà, riducendosi a un sei a favore sei di sinistra, se sei contrario sei di destra”, ha concluso.