Salario minimo: Marattin, ‘governo calpesta diritti opposizioni’

Dicembre 5, 2023

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Non è mai successo che una proposta dell’opposizione non sia stata emendata ma cancellata e sostituita con una delega di segno contrario”. Lo ha detto Luigi Marattin, deputato di Italia Viva, intervenendo in Aula sul salario minimo.

“Noi eravamo contro la proposta del campo largo ma va detto che è la prima volta che accade. Ed è avvenuto dopo che la presidente del Consiglio ha chiamato sotto i flash dei fotografi tutte le opposizioni che condividevano questa risposta, con conseguente dividendo mediatico. Perché allora non avete votato una proposta unitaria invece di cancellare la loro e scegliere una delega che non vedrà mai la luce? La verità è che non volete il titolo di giornale in cui si dice che avete votato contro il salario minimo. Vi siete accorti che è uno slogan che funziona anche nel vostro elettorato. Quella scritta oggi dal governo è una brutta pagina contro le opposizioni”, ha concluso.