Salario minimo: Mari (Avs), ‘destra approva delega pirata, senza precedenti’

Novembre 28, 2023

Roma, 28 nov (Adnkronos) – “È una delega pirata, come i contratti pirata e i sindacati pirata. In realtà questa delega al Governo non ha precedenti. In questo caso la delega non impegna affatto il Governo ad adottare un provvedimento che abbia lo stesso oggetto della proposta che è stata calendarizzata nei lavori della Camera in quota opposizione”. Lo dice Franco Mari, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Lavoro della Camera.

“La nostra proposta, infatti, fa tre cose: istituisce un salario minimo legale; tutela la contrattazione collettiva intesa come ‘contratti collettivi nazionali di lavoro’; valorizza la rappresentanza (nelle more di una specifica legge) richiamando costantemente il peso e il ruolo delle ‘associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale’. Di tutto questo non c’è traccia nell’emendamento-delega, anzi c’è il ribaltamento di questi obiettivi. Un favore gigantesco a pseudo sindacati non rappresentativi e ai contratti pirata”, aggiunge Mari.