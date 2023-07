Salario minimo: Mari (Avs), ‘opposizione unita può parlare a maggioranza Paese’

Luglio 2, 2023

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Abbiamo riscritto insieme la proposta di legge per l’introduzione di un salario minimo, tutti insieme, le opposizioni al governo delle destre. Da sei le proposte sono diventate una sola. E questa è anche la migliore di tutte. Non è solo un segnale, è qualcosa di più”. Lo scrive su Facebook Franco Mari, capogruppo dell’Alleanza Verdi Sinistra in commissione Lavoro della Camera.

“È la dimostrazione -aggiunge- che le minoranze in Parlamento possono parlare unitariamente alla maggioranza del Paese. In particolare a quelli che escono tutte le mattine di casa per lavorare e, nonostante questo, con il reddito che hanno non arrivano alla fine del mese”.