Salario minimo: Meloni, ‘sempre a disposizione ma sono contraria ai pasticci’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set (Adnkronos) – “Io sono contraria a fare pasticci che si ritorcono contro i lavoratori e peggiorano i conti pubblici, solo per farci politica sopra. Non si può fare finta di non capire che in una nazione nella quale c’è un’alta percentuale di contrattazione sindacale il salario minimo come lo propone l’opposizione rischia di diventare non una tutela aggiuntiva, ma sostitutiva che potrebbe portare al ribasso i salari di molti lavoratori, cosa che farebbe un gran piacere alle grandi concentrazioni economiche, delle quali la sinistra è ormai, consapevolmente o no, il megafono”. Lo dice Giorgia Meloni in un estratto del libro ‘La versione di Giorgia’ pubblicato dal ‘Sole 24 ore’.

“Comunque, sul tema dei salari, come ho dimostrato convocando le opposizioni, sono sempre a disposizione. Purché le soluzioni siano migliorative”, dice ancora la premier che poi sottolinea: “Penso che invece il salario dovrebbe essere sempre legato a una verifica della produttività, e maggiore è la responsabilità più meticolosa dovrebbe essere la verifica. Perché altrimenti, ed è quello che succede oggi, dovendo comunque pagare uno stipendio alto a chi non produce come dovrebbe, ovvio che non posso pagare un buono stipendio a un giovane che invece trotta da campione. Nella mia testa, è il debole che dovrebbe essere il più tutelato”.