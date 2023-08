Salario minimo: Misiani (Pd), ‘battaglia giusta che unisce le opposizioni e i cittadini’

Agosto 18, 2023

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “La raccolta firme per supportare la proposta sul salario minimo ha visto una risposta da parte dei cittadini veramente straordinaria. Il governo invece di entrare nel merito preferisce buttare la palla in tribuna. Noi, forti del sostegno popolare, torneremo a lottare in Parlamento per introdurre un salario minimo garantito proprio come succede nella maggior parte dei Paesi europei”. Così Antonio Misiani, responsabile Economia, Finanze, Imprese e Infrastrutture del Partito democratico nella segreteria nazionale a Radio Immagina, la web radio dem. “Questa battaglia ha unito tutte le opposizioni ma non sarà un unicum perché le convergenze non si costruiscono in laboratorio ma su temi concreti che coinvolgono milioni di cittadini, proprio come questo”, ha concluso il senatore dem.