Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Dire che il salario minimo misura è una da Unione Sovietica vuol dire non avere la misura del contesto internazionale: negli Stati Uniti c’e’ il salario minimo e nel 2015 in Germania e’ stato introdotto da quella pericolosa bolvescevica che e’ Angela Merkel”. Così Andrea Orlando in commissione Lavoro.