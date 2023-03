Marzo 16, 2023

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Oggi al congresso della Cgil di Rimini un felice incontro con Yolanda Díaz Pérez, ministra del lavoro in Spagna, con la quale abbiamo ottenuto successi per i lavoratori in Ue sulla direttiva per il salario minimo e sulla disciplina del lavoro sulle piattaforme digitali. Obiettivi che hanno permesso di fare passi avanti nella direzione di un’Europa sociale e del lavoro”. Così Andrea Orlando su Fb.