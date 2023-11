Salario minimo: Orlando (Pd), ‘governo lo affossa contro interesse nazionale’

Novembre 29, 2023

Roma, 29 nov (Adnkronos) – “La prima proposta di legge che ho presentato riguardava il salario minimo. È stata una delle proposte di legge sulla base delle quali si è arrivati a una proposta unitaria di tutte le opposizioni. Oggi il Governo la affossa, non ha il coraggio di dire di no e dopo aver mandato la palla in tribuna, delegando al CNEL una valutazione sull’argomento, ritornando in Commissione presenta un emendamento che sostanzialmente delega al governo la soluzione del problema che fino a qui ha negato, dicendo che in Italia non serve un salario minimo e non serve intervenire sulla contrattazione”. Lo dice il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando in un video sui social.

“Evidentemente il Governo è disinteressato dei milioni di lavoratori che sono sotto la soglia di povertà, dei milioni di lavoratori che rischiano di diventare poveri a causa della crescita dell’inflazione, dei 6 milioni di lavoratori che attendono il rinnovo di un contratto”, prosegue.

“Tutto questo fa male al Paese, fa male alla nazione, in un momento nel quale nel nostro Paese aumenta il flusso migratorio verso altri Paesi, i giovani se ne vanno a cercare salari più alti, più possibilità di affermazione. Tutto questo è contro l’interesse nazionale. Noi ci batteremo contro questo governo – conclude l’eponente dem – perché sta cancellando la speranza e il futuro per milioni di lavoratori italiani”.