Salario minimo: Orlando (Pd), ‘non è la rivoluzione socialista ma è contro la schiavitù’

Roma, 6 set (Adnkronos) – “Il salario minimo non è la rivoluzione socialista. E’ il minimo che si può conquistare di fronte alle grandi disuguaglianze che si stanno determinando. E’ come dire se si è contro o a favore della schiavitù. Esiste negli Stati Uniti, in Germania è stato introdotto dalla Merkel, in Paesi governati dai conservatori”. Lo ha detto Andrea Orlando alla festa dell’Unita nel corso di un dibattito sul lavoro con Elly Schlein e Yolanda Diaz.

“Accanto alla battaglia sul salario minimo dobbiamo fare una battaglia per il recupero dei salari e poi per la rappresentanza, per una legge che dica che non si può firmare un contratto se rappresenti 50 lavoratori e 3 imprese con il solo scopo di fare dumping sulle organizzazioni maggiormente rappresentative”, ha aggiunto Orlando.