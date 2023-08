Salario minimo: Orlando (Pd), ‘penso che lo vedremo, contrattazione da sola non basta’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago (Adnkronos) – “Penso che vedremo il salario minimo in Italia. La contrattazione da sola non garantisce salari dignitosi se, pur coprendo quasi tutti i rapporti di lavoro, quasi un quinto dei lavoratori è sotto la soglia di povertà. Usiamo il salario minimo per integrare la contrattazione. A questa evidenza non può sfuggire neppure la destra”. Lo scrive Andrea Orlando su Facebook.

“Il fuoco della polemica sul reddito di cittadinanza l’ha acceso il governo abolendolo e definendo occupabile chi ha più di 50 anni e magari vive in regioni con alta disoccupazione o ha basse qualifiche: una violenza. E poi si è improvvisato, scaricando il barile su Regioni e Comuni, che non sono pronti. Da ex ministro rivendico che nel Pnrr abbiamo ottenuto 4 miliardi per le politiche attive e mezzo per la formazione. Risorse che ora vanno spese”, prosegue.

“La riforma del fisco del governo indebolisce il principio di progressività e non aggredisce le grandi piattaforme digitali. Oggi bisogna ragionare sugli extraprofitti generati dalle crisi recenti in settori come farmaceutica, digitale, logistica ed energia. Serve una restituzione almeno parziale di queste risorse a famiglie e imprese”, conclude.